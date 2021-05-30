Врачи просят помощи: демонстрации в городах Европы

Бельгийские медики требуют от государства увеличить финансовую поддержку и расширить штат сотрудников больниц. В акции протеста в Брюсселе приняли участие около тысячи человек. Собравшиеся опасаются, что власти забудут о них на фоне фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

"Мы устали от кризиса, к которому привела пандемия, у нас было больше работы в госпитале и меньше времени на отдых, много раз приходились работать в свободное время, чтобы ухаживать за пациентами. Это нормально и мы были рады выполнять свою работу, но людям необходимо понять, что так больше не может продолжаться", — говорит врач Жюстин Ломбард.

В Мадриде в рамках акции, организованной общественным движением "Белый прилив", манифестанты выступили против приватизации медицинской помощи и призвали правительств Испании вкладывать средства развитие системы здравоохранения. К демонстрации присоединились профсоюзы и группы активистов. Выступления медиков прошли и в других городах Европы.