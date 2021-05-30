Скромная свадьба британского премьера

Британский премьер-министр Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс. Бракосочетание прошло в Лондоне в католическом Вестминстерском соборе. На церемонии присутствовал лишь узкий круг родных и друзей, а 30 гостей получили приглашения в последнюю минуту. Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании, который женился будучи главой правительства.

Джонсон и Симондс объявили о помолвке в начале марта прошлого года. Это произошло после того, как премьер согласовал условия развода со своей второй супругой Мариной Уилер. В апреле 2020 года у Джонсона и Симондс родился сын.

В минувшую среду Джонсону пришлось ответить на критику со стороны своего бывшего главного советника Доминика Каммингса, который утверждал, что руководство страны совершило целый ряд серьезных просчетов на ранних этапах борьбы с пандемией коронавируса. Глава правительства заявил, что кабинет последовательно проводил курс на то, что бы спасти жизни людей и защитить от чрезмерной нагрузки Национальную систему здравоохранения. Джонсон сказал, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее и попросил прощения "за страдания, которые пришлось вынести" британскому народу.