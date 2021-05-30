Ближневосточный конфликт: от режима прекращения огня к перемирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры в Иерусалиме с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем. Они обсудили тему укрепления двусторонних отношений между Израилем и Египтом и вопросы региональной безопасности.

В тот же день в Каире состоялись переговоры глав МИД Египта и Израиля Самеха Шукри и Габи Ашкенази. Глава египетского МИД призвал принять дополнительные меры с целью закрепления режима прекращения огня между Израилем и палестинцами, и создания условий для оживления политического процесса между сторонами. Ашкенази предупредил египетского коллегу, что Израиль не позволит использовать процесс реконструкции сектора Газа для восстановления арсеналов и возможностей контролирующего его палестинского движения ХАМАС.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в на 21 мая. За 11 дней обмена ракетными ударами в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены около 17 тысяч. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.