Стрельба в Майами: полиция разыскивает злоумышленников

Полиция американского штата Флорида ведет расследование инцидента со стрельбой в Майами. Здесь в воскресенье два человека были убиты и более двадцати получили ранения, когда банда из трех человек открыла беспорядочную стрельбу по толпе рядом с местом, где проходил концерт.

Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Один из них находится в критическом состоянии.

Вооруженные люди скрылись с места происшествия на белом внедорожнике. Полиция разыскивает злоумышленников.

Руководитель отдела полиции по округу Майами-Дейд Альфредо Рамирес назвал случившееся "целенаправленным и трусливым" поступком. Подобные трагедии не останутся безнаказанными, заверил он.

В апреле американский президент Джо Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия в США "эпидемией" и "международным позором".