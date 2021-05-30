На выборах в Республике Кипр победила правящая партия

В Республике Кипр на выборах в Палату представителей (однопалатный парламент), победу одерживает правящая правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ). Она, по данным ЦИК, набирает почти 28% голосов избирателей. Явка на выборах, прошедших 30 мая, составила около 64%. Всего в законодательный орган попадают представители семи политических сил.

Главного конкурента ДИСИ - оппозиционную левоориентированную Прогрессивную партию трудового народа Кипра, поддержали чуть выше 23% проголосовавших граждан. Демократическая партия (ДИКО), которая традиционно считается третьей политической силой страны, набрала 11,3%. Националистический "Национальный народный фронт" (ЭЛАМ) на нынешних выборах получил свыше 6,5% голосов. Практически столько же набрало Движение за социал-демократию (ЕДЕК) .

На шестом месте новая политическая сила - Демократический фронт (ДИПА) - 6,1%. Седьмое место занимает Кипрская партия "зеленых".