Припасы для китайской орбитальной станции

Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" успешно состыковался с главным модулем будущей космической станции. Первоначально его запуск должен был состояться 19 мая, но его отложили на 10 дней по техническим причинам.

Грузовик доставил на "Тяньхэ" три тонны топлива для маневрирования, а также припасы для тайконавтов, которые будут заниматься строительством станции — в том числе два скафандра для выхода в открытый космос. Когда запасы на борту грузовика кончатся, его используют как мусорный отсек и сведут с орбиты.

Модуль "Тяньхэ" был запущен 29 апреля. Он станет центральным в будущей многоблочной космической станции. Это самый крупномасштабный космический проект КНР.

60-тонную станцию планируют доделать в 2022 году. Предполагается, что комплекс проработает на орбите не менее 10 лет и будет принимать в том числе международные экспедиции.