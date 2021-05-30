Останки детей не территории бывшей школы для индейцев

Жители Канады потрясены ужасной находкой — на территории бывшей школы для индейцев найдены останки 215 детей. В Ванкувере активисты провели манифестацию, расставив у музея искусств свыше 200 пар детской обуви. Захороненные останки несовершеннолетних были обнаружены в городе Камлупс провинции Британская Колумбия. Раскопки проводились по инициативе одного из местных индейских племен.

"Мы просим вас помолиться об этих детях, на каноэ они отправились в путь на другую сторону, там их встретят их родственники и предки", — говорит участница акции.

Это учебное заведение функционировало с 1890 по 1969 год. Школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По официальным данным, из 150 тысяч учеников от побоев и болезней умерли не менее 3200. Последняя такая школа была закрыта в Канаде в 1996 году.