Саграда Фамилия ждет гостей

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне вновь открылся для посетителей, но пока принимает гостей только по выходным с девяти утра до трех часов дня. Пропускная способность ограничена. Каждый час продается тысяча билетов, которые пока можно купить только онлайн.

"Мы сразу купили билеты и поскорее сюда пришли, потому что дети очень обрадовались. И вот мы здесь, чтобы хорошо провести время"

"Людей немого, освещение очень хорошее. Сегодня прекрасный день".

Из-за пандемии коронавируса строительство храма Святого Семейства не будет закончено в 2026 году, как планировалось, в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди.

Ежегодно храм посещали около 4.5 миллионов туристов. Это сооружение приобрело огромную популярность после того как в 2010 году его освятил Папа Римский Бенедикт XVI и дал разрешение на проведение там церковных служб.