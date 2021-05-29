Музей современности в Берлине: художники и экология

Музей современности в Берлине приглашает на выставку под названием "Коснуться поверхности". В этой коллекция представлены работы художников, охватывающие период с 60-х годов прошлого века до нашего времени. По мнению кураторов, новое осознание проблем, связанных с экологией и защитой окружающей среды, зародилось 70 лет назад, и это можно заметить в произведениях искусства, а также проследить за изменениями в представлениях о важности тех или иных вопросов.

Свен Бекстетте, куратор выставки, говорит: "Мы начинаем путешествие с ленд-арта, с художников, которые в 60-е годы вышли из студии на природу. Но и другие направления также имеют значение для нас, например, художники, которые работают только с натуральными материалами".

В своих работах художники затрагивают такие темы как изменение климата, загрязнение окружающей среды пластиком и уничтожение мест обитания диких животных. Самые ранние работы сосредоточены на развитии ядерных технологий, а самые последние — на проблемах глобального потепления.

Выставка продлится до 7 ноября. Из-за санитарных ограничений время посещения нужно бронировать заранее.