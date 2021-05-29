В Мали новый временный президент

Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Как сообщается, он будет выполнять обязанности "временного президента до завершения переходного процесса". В августе прошлого года в Мали произошел военный переворот, по итогам которого временным президентом был избран бывший министр обороны Ба Ндао, а лидер путча Гоита стал вице-президентом.

Ассими Гоита, новый временный президент Мали: "Мы действовали, защищая высшие интересы нации. Нам пришлось выбирать между стабильностью Мали и хаосом. Мы выбрали стабильность".

В понедельник Ба Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были задержаны военными. Гоита сообщил, что лишил их полномочий из-за нарушения принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Еще через несколько часов Гоита заявил, что взял на себя функции главы государства.