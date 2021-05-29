США восстанавливают санкции против Лукашенко, ЕС предлагает белорусам план помощи

Евросоюз и США разрабатывают новые санкции против белорусского руководства и государственных компаний. Вместе с тем в Брюсселе заявили о готовности расширить экономическую поддержку страны в случае ее демократизации. Еврокомиссия разработала план помощи для Беларуси, но он будет заморожен до проведения демократических перемен.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС: "Этот план, до 3 миллиардов евро, отражает приверженность Евросоюза поддержке белорусского народа после того, как Беларусь приступит к демократическим преобразованиям".

План Еврокомиссии предусматривает предоставление помощи Беларуси на восстановление экономики, поддержку структурных реформ и повышения конкурентоспособности, инвестиции в инфраструктуру, а также экологическую и цифровую трансформацию.

Марк Рютте, и.о. премьер-министра Нидерландов: "Мы сделаем все, чтобы защитить людей в Беларуси от воздействия санкций, это не всегда будет легко. Однако мы должны сделать все, чтобы оказать воздействие на режим - на Лукашенко и его людей. Мы можем сделать это только через целенаправленные санкции".

Накануне Александр Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой они обсудили экономическое сотрудничество и инцидент с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Белорусский руководитель в очередной раз заявил, что Запад пытается раскачать ситуацию в его стране.

Международное сообщество восприняло инцидент с самолетом как захват и пообещало жестко ответить. В пятницу США объявили об остановке авиасообщения с Беларусью и восстановлении санкций против ее госкомпаний.