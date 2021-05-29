Экипаж на МКС впервые возглавит женщина из Европы
Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти станет первой женщиной из Европы, которая возглавит экипаж, отправляющийся на Международную космическую станцию. Об этом сообщило Европейское космическое агентство, которое призывает женщин активнее становиться астронавтами.
Вместе с Кристофоретти на МКС отправятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс.
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon ("Крю дрэгон") компании SpaceX "Спейс-экс" с экипажем на борту должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 2022 году.
Кристофоретти станет пятым в истории командиром из Европы на МКС.
В заявлении Европейского космическое агентство отмечается, что в ходе предыдущих миссий она показала себя высококлассным специалистом и заслужила доверие экипажа благодаря своим лидерским качествам.