Болельщики готовятся к финальному матчу Лиги чемпионов

В португальском Порту собираются любители футбола, в том числе - фанаты "Манчестер Сити" и "Челси", которые поспорят за кубок Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе "Драгау" в 22 часа по московскому времени. Учитывая эпидемическую ситуацию, Союз европейских футбольных ассоциаций допустил на встречу 16 500 болельщиков. Таким образом, трибуны будут заполнены примерно на треть.

Лисандер Стронг, представитель полиции: "Вместе с португальской полицией мы обращаемся с просьбой к английским болельщикам носить маски и сохранять социальную дистанцию. Мы так же напоминаем фанатам о том, где разрешено, а где запрещено употреблять алкоголь. С нашими португальскими коллегами мы продолжим работать в течение сегодняшнего и завтрашнего дня".

Болельщикам "Манчестер Сити" и "Челси" было выделено по 6 000 билетов. Фанаты прибывают в аэропорт, откуда сразу направляются в гостиницы, кафе и бары.

Болельщик "Манчестер Сити": "Что я буду делать в течение дня? О! Пить".

Столь праздничная атмосфера настораживает даже фанатов.

Болельщик "Челси": "Я видел много полицейских на улицах, но никто не контролирует, в масках люди, или без. И да, я обеспокоен. Через 15 дней мы увидим результат всего этого".

Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но Турция попала в британский список стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, после чего матч перенесли в Порту.