Москва-Минск: помощь вплоть до интеграции? | #Куб

«Отсутствие реакции России на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске свидетельствует о солидарности», заявляет глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. В Москве призывают не политизировать ситуацию.

«Есть ли какие-то основания, чтобы данное происшествие рассматривали не с точки зрения расследования, ... а с точки зрения политического деяния»?- задалась вопросом в четверг официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Должна ли Россия поддерживать Александра Лукашенко после воскресной посадки в Минске рейса "Афины-Вильнюс" и задержания белорусского оппозиционера и его подруги, российской гражданки? Или Москве стоит наконец отмежеваться от партнёра по Союзному государству? Этот вопрос мы задали в социальных сетях. В первые часы голосования подавляющее большинство участников выступили против.

«Ощущение, что российская власть участвует в каком-то негласном соревновании среди упырей, - пишет автор блога Сталинuгулаг Александр Горбунов. - ...Трудно представить себе что-то хуже, чем диктатор Лукашенко, ежедневно уничтожающий свой народ. Но и тут Российская Федерация выходит и говорит: подержи моё пиво. Забирай моих граждан, делай с ними, что хочешь».

#Сталингулаг Ощущение, что российская власть участвует в каком-то негласном соревновании среди упырей, усиливается с... Posted by Сталингулаг on Thursday, May 27, 2021

"Поскольку главная угроза русскому делу в Белоруссии это прозападная aka белоруссизаторская политика Лукашенко, - считает в свою очередь обозреватель Егор Холмогоров, - то любое событие, сжигающее мосты между Лукашенко и Западом, выгодно русским".

"Избиратели Путина аплодируют Лукашенко, призывая российские власти брать с него пример в решительности", - пишет политолог Сергей Марков.

Но заинтересована ли Москва в дальнейшей поддержке Лукашенко, который находится у власти 27 лет? Журналист Андрей Мальгин считает, что да: "Своей поддержкой Лукашенко Путин решает сложнейшую задачу: настроить белорусов против России. В отличие от Майдана, в повестке белорусских протестов ничего антироссийского не было. Но я верю в Путина: он справится и с этим! По части создания врагов ему нет равных".

"...Лукашенко – это всё же не пророссийский лидер, это политик, который уже почти три десятилетия играет в многовекторность, ни на шаг не приблизив страну к реальной интеграции в Россию", - отмечает военный корреспондент Юрий Котенок.

Чего ждать Москве в этой ситуации, рассказал Euronews журналист и политолог, глава "Международного института новейших государств" Алексей Мартынов: "В этой ситуации не получается уже многовекторность, не только у Белоруссии, я вас уверяю. Да, такой своего рода момент истины для белорусов: либо крест снять, либо трусы надеть, извините за такую фигуру речи. Соответственно, я не исключаю, что Белоруссия в этой ситуации пойдет на более интенсивную интеграцию с Россией и будет ещё два субъекта в Российской Федерации: сейчас их 85, а будет 87, анпример. И тогда никакая Белоруссия не будет больше разменной монетой, как её пытаются сделать наши оппоненты".

Каких действий вы ожидаете от России и к чему может привести безоговорочная поддержка Москвой Алексадра Лукашенко? Делитесь своим мнением на наших страницах в соцсетях и до скорых встреч в #Кубе!