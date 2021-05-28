В Сирии - новый "старый" президент

Председатель сирийского парламента объявил результаты выборов президента.

Само голосование состоялось 26 мая.

Победу одержал, как подчеркивают наблюдатели - ожидаемо - действующий лидер страны Башар Асад. Это четвертое переизбрание политика на семилетний срок.

Хаммуда Сабаг, председатель Народного Совета Сирии: ""Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей".

Сомнение в результатах голосования уже выразили, как сообщает The Associated Press, представители ЕС и США, они указали, что на выборах отсутствовали международные наблюдатели и что не все избиратели могли в них участвовать.

Имеющих право голоса сирийцев насчитывается 18 миллионов, однако часть территории страны Дамаск не контролирует, и там, где этот контроль - у курдских военных формирований - голосование не проводилось, как не проводилось оно и там, где живут сирийские беженцы - а это, как указывается, не менее 8 миллионов граждан страны, где уже 10 лет продолжается военный конфликт.