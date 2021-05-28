Юлия Пересильд: "Такой короткой подготовки к полету еще не было"

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым осенью предстоит участвовать в съемке фильма "Вызов" на борту МКС, начали готовиться к полету.

Интенсивные тренировки стартуют в будущий вторник, 1-го июня. Пока обоим кинематографистам подобрали одежду и схему работы. Трудиться придется много и тяжело, но исполнительница главной роли не теряет присутствия духа.

Юлия Пересильд, актриса: "Такой короткой подготовки еще никогда ни у кого не было, так что придется вкалывать, чтобы освоить все этапы. Нам уже выдали учебники и иную литературу, это примерно метр - от земли. И все их придется прочесть".

На МКС Юлия Пересильд, Клим Шипенко и еще один участник экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров - отправятся, согласно плану, 5-го октября.

Через 12 дней они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.