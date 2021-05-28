Соучредитель движения Black Lives Matter уходит после скандала с недвижимостью

Соучредительница движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс уходит с поста исполнительного директора организации после скандала с покупкой недвижимости. Об этом сообщает газета New York Post.

37-летняя Хан-Каллорс, которая почти шесть лет возглавляет Фонд Black Lives Matter, сказала, что уходит, чтобы "сосредоточиться на продаже книг и участии в телевизионных проектах, а также многолетнего контракта с Warner Bros.".

"Я создала инфраструктуру и основу, а также необходимый скелет и фундамент и теперь могу уйти. Такое ощущение, что время пришло", — рассказала Хан-Каллорс.

При этом она уточнила, что ее уход был давно запланирован и не связан с недавним скандалом из-за обнаруженной у нее недвижимости на сумму более $3,2 млн.

Найденная недвижимость

О дорогостоящем имуществе Хан-Каллорс стало известно в апреле. Согласно все той же New York Post, глава фонда защиты прав темнокожих владеет ранчо в штате Джорджия, на территории которого есть свой аэродром и ангар для самолетов. Его стоимость оценивается в 415 тысяч долларов.

Также сообщается о том, что в собственности у Хан-Каллорс жилье на престижном курорте Олбани на Багамских островах, где находятся дома Джастина Тимберлейка и Тайгера Вудса. Недвижимость на курорте оценивается от 5 до 20 млн евро.

Всего в Калифорнии в собственности у Хан-Каллорс три дома. Последний она приобрела в марте 2021 года за 1,4 млн долларов недалеко от Малибу. Сообщалось, что недвижимость Хан-Каллорс предпочитала покупать в престижных "белых" районах.

Скандал в фонде BLM

Опубликованные данные вызвали скандал и недовольство среди коллег Хан-Каллорс, которые потребовали выяснить, на что расходуются деньги фонда BLM.

В феврале фонд сообщил, что в 2020 году после убийства Джорджа Флойда он получил чуть более 90 миллионов долларов.

Фонд заявил, что закончил 2020 год с балансом более 60 миллионов долларов, потратив почти четверть своих активов на операционные расходы, гранты организациям, возглавляемым темнокожими, и другие благотворительные пожертвования.

Критики фонда утверждают, что большая часть этих денег должна была пойти семьям чернокожих жертв жестокости полиции.

На что Хан-Каллорс и фонд заявили, что поддерживают семьи, не делая публичных заявлений и не раскрывая потраченные суммы.