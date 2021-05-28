Лукашенко: "Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года"

Запад стремится разжечь беспорядки в Беларуси. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Визит Лукашенко в Россию проходит на фоне резкого ухудшения отношений Беларуси со странами ЕС после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Я покажу Вам некоторые документы... Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года".

Путин вспомнил историю с самолетом Эво Моралеса, который в 2013 году сел в Вене.

Владимир Путин, президент России: "Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина".

ЕС обвиняет Лукашенко в насильственной посадке европейского самолета в аэропорту Минска под выдуманным предлогом, с целью арестовать находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС "быть более решительным и смелым" в том, что касается резолюций, направленных против режима Лукашенко. В пятницу Тихановская провела переговоры с исолняющим обязанности премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Экс-кандидат в президенты Беларуси выразила мнение, что не следует рассматривать инцидент с самолетом отдельно от ситуации в стране в целом.