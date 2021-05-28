Орбан в гостях у Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречает своего венгерского коллегу на пороге резиденции Даунинг стрит, 10: Виктор Орбан стал одним из первых лидеров стран ЕС, посетивших королевство после "брексита".

Его визит проходит на фоне критики со стороны правозащитников, а также депутатов евреев и мусульман британского парламента. Они считают Орбана нежелательным гостем в своей стране, учитывая его позицию в отношении меньшинств, резкие высказывания о мигрантах и Джордже Соросе. Ранее Орбан назвал мигрантов "ядом" и заявил, что хочет "положить конец либеральной демократии".

"Джонсон приветствует Орбана, который подавляет свободу прессы и демократию, называет беженцев "мусульманскими захватчиками" и является поклонников Путина и Лвукашенко", - заявила теневой министр инстранных дел Лиза Нанди. А депутут лейборист Алекс Собел назвал Орбана "известным антисемитом, подстрекающим также к насилию против цыган, ЛГБТ и мусульманских общин". Премьер-министру Венгрии вменяют также в вину давление на гражданское общество и монополизацию СМИ.

В ответ на кртику представитель премьер-министра Великобритании заявил, что сотрудничество с Венгрией жизненно важно для процветания и безопасности Великобритании, и встреча с её премьером будет служить продвижению интересов королевства. Быо отмечено, что Борис Джонсон осуждает высказывания Орбана в адрес мусульман и поднимет во время переговоров вопросы о правах человека.