Дом Леоноры Каррингтон в Мехико откроет свои двери для публики как музей и учебный центр. Здесь англо-мексиканская художница-сюрреалист и писательница жила более 60 лет после того, как вышла замуж за фотографа Эмерико Вайса. Чтобы обустроить музей, было собрано более 8600 принадлежавших семье предметов и аретфактов.

Отвечает за проект Алехандра Осорио, директор по культуре Autonomous Metropolitan University.

"Несмотря на то, что Леонора Каррингтон - очень известная художница, которая в настоящее время высоко ценится на рынке искусства, мы считаем, что этот музей поможет придать больший импульс познанию ее творчества, ее личности", - говорит Осорио.

Мексика стала второй родиной британки Леоноры Каррингтон. Здесь она прожила большую часть своей жизни до самой смерти, а её творчество признано национальным достоянием этой страны. Скончалась Каррингтон в 2011 ооду в возрасте 94 лет. С ней ушла целая эпоха художников сюрреалистов 30-х годов .