Тоскана: китайские граждане возвращаются в Поднебесную

Объявление "Сдается" раньше не слишком часто было встретить в этом городке, сейчас оно - на каждом шагу.

В тосканском Прато живет одна из самых крупных, если не самая крупная китайская община. Официальная статистика говорит о 25 тысячах выходцах из Поднебесной, выбравших Прато в качестве второго дома. Но тут не только дом, но и бизнес. Не менее 6 тысяч предприятий, главным образом текстильного сектора, принадлежат китайским гражданам.

И если раньше китайцы ехали в Прато, то теперь они возвращаются обратно.

Марко Вонг, советник муниципалитета Прато: "Сюда приезжали в конце 80-ых - начале 90-ых, с того момента все изменилось. В Китае, разумеется. Ну и тот факт, что в КНР очень эффективно сумели поставить под контроль распространение вируса, тоже, разумеется, повлияло на подобное решение. И многие да, возвращаются".

Особенно заметна тенденция в школах - там стало меньше китайских учеников. Родители могут оставаться в Италии, в Тоскане, но детей они отправили или отправляют родственникам на родину.

Детям, говорят они, очень утомительно заниматься дистанционно, тем более, на иностранном для них языке.

Из Прато передает журналист Euronews Лука Паламара: "О том, что китайцы уезжают, говорят везде в Тоскане. И этот исход - в обратном направлении, да еще такой массовый, на Апеннинах наблюдается впервые. Как думают многие, это лишь временное явление, пока с пандемией не покончено".

Начинается ощущаться дефицит рабочих рук. А в буддистском храме заметно уменьшилось число прихожан.

Давид Финицио, настоятель буддистского храма: "Вот недавно было всего несколько человек. А китайский Новый год еще пару лет назад мы отмечали все вместе. и нас было, наверное, больше трех тысяч. А в этот раз пришли всего 20".

Сегодня сложно предугадать, сколь ощутимо скажется отсутствие китайских работников на местной индустрии, прежде всего кожевенной и текстильной, ясно одно - пандемия повлияло и влиять будет и на демографию в этой части Италии.