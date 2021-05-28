"Друзья" снова вместе

Через 17 лет после выхода последней серии культового сериала "Друзья", в сети состоялась премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение". В фильме снялись все актёры, исполнившие когда-то главные роли — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Редактор журнала Exberliner Дэвид Муриканд в интервью Еuronews сказал, что шутки несколько устарели, но ситком по-прежнему популярен.

Дэвид Муриканд, редактор журнала Exberliner: "Это одно из тех шоу, которые с годами должны были становиться более многослойными. В сериале в основном играют белые актеры, эпизоды насыщены шутками, высмеивающими людей с избыточным весом, гомофобными высказываниями. В серии "Друзья: Воссоединение" как-то не удалось обыграть эти проблемы. Между тем это можно было бы сделать без ущерба для главной линии повествования — радости воссоединения друзей. Но и в этом виде эпизод понравился фанатам cиткома".

В соцсетях поклонники "Друзей" оставляют трогательные отзывы:

"Вот только что перестала плакать. Спасибо вам за все эти десять лет, и этот эпизод. Всех вас очень люблю".

"Я начала смотреть ситком, когда мне было шесть. Да я практически всю жизнь воссоединения "Друзей". Плакала с первой секунды эпизода".

Воссоединение "Друзей", говорят критики, прекрасно подходит для случая, когда хочется вспомнить о прошлом и немного всплакнуть об ушедшей юности.