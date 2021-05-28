Массовая эвакуация жителей Гомы

Около 400 тысяч человек должны быть эвакуированы из 10 районов города Гома на востоке Демократической Республики Конго, так как в ближайшее время здесь может начаться новое извержение вулкана Ньирагонго. По данным ООН, среди подлежащих к эвакуации дети составляют до 280 тысяч.

"Сначала нам сказали дождаться информации о том, как будет проходить эвакуация, но сегодня мы с удивлением узнали, что жители определенных районов должны покинуть город. Нам обещали предоставить транспортные средства, но пока ничего нет", — рассказывает житель Гомы.

Часть беженцев направляется через границу в соседнюю Руанду, другие пытаются добраться на лодках через озеро Киву до безопасных районов. В случае нового извержения Гоме грозит опасность частичного уничтожения, так как потоки лавы с южной стороны вулкана устремятся к озеру.

"Некоторые жители Гомы едут в Киванжу и другие районы на севере, такие Руберо вблизи Рутшуру. Люди очень волнуются и они бегут, ноне потому что часами этого хотят, а потому что этого требуют местные власти, всем сказали эвакуироваться из-за угрозы нового извержения. Люди уезжают, потому что боятся", — говорит житель Гомы

Вулкан Ньирагонго, извержение которого произошло в минувшую субботу, находится в 15 километрах от города. Отсюда вывезли и миротворцев ООН.

Опасения специалистов вызывает также возможность разлома земной коры под озером Киву и освобождение из его глубин залежей углекислого газа и метана.