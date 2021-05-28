ЕС разрешил прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech

Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12 лет. Создатели вакцины заявляют, что в ходе тестирования, в котором участвовали более 2000 несовершеннолетних, отмечена 100%эффективность препарата.

Марко Кавелери, глава департамента по угрозам здоровью:

"Вакцина, как вы знаете, уже одобрена для лиц старше 16. Теперь у нас есть данные, что она безопасна и для возраста от 12 до 15 лет. Это позволило научной комиссии расширить эффективность вакцины на молодую часть населения. Это важный шаг вперёд в борьбе с пандемией, и мы считаем это большим достижением".

Сейчас Pfizer испытывает свою вакцину на детях от 6 месяцев до 11 лет. Исследования своего препарата на подростках проводит и Moderna.

Выводы Агентства лекарственных средств ещё будут рассмотрены Еврокомиссией, которая затем сможет узаконит их. При этом каждая страна ЕС будет самостоятельно принимать решение о вакцинации несовершеннолетних.

При этом в США Pfizer уже раньше был одобрен для вакцинации подростков в экстренных случаях; американские врачи сочли, что преимущества такого подхода перевешивают возможный риск.

В Великобритании на этом фоне одобрили однофазную вакцину Johnson&Johnson — несмотря на опасения, связанные с тем, что она создана по технологии, схожей со скандально известной "АстраЗенекой".