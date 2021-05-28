Белорусские власти объявили об уголовном деле против мэра Риги и главы МИД Латвии

Белорусская генеральная прокуратура объявила об уголовном деле против мэра Риги Матиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Их обвиняют в разжигании вражды по признаку национальной принадлежности из-за замены белорусского флага на чемпионате мира по хоккею. В заявлении ведомства сказано, что замена национального символа было «надругательством над государственной символикой» и «унизило национальное достоинство белорусов».

В понедельник Матиньш Стакис сообщил, что заменил красно-зеленый белорусский флаг на бело-красно-белый, который особенно активно использует оппозиция. По словам политика, стяг он получил из рук белорусских беженцев.

Стакис заявил, что инцидент за принудительной посадкой самолёта Ryanair и задержанием бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича, находившегося на борту, «уничтожил последние остатки легитимности» Александра Лукашенко. Красно-зелёный флаг, по мнению мэра Риги, символизирует «режим, который занимается государственным терроризмом». В свою очередь, подьём бело-красно-белого флага Стакис назвал символом солидарности с белорусским народом.

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja politiskie bēgļi no... Posted by Mārtiņš Staķis Rīgai on Monday, May 24, 2021

Вернуть белорусский государственный символ на место рядом с флагами других стран-участниц чемпионата просил директор Международной федерации хоккея Рене Фазель, в противном случае он попросил убрать все флаги. В ответ Стакис заявил, что предпочтёт удалить символику Федерации.

После этого инцидента Минск объявил персонами нон грата латвийского посла и весь персонал диппредставительства. Оставить разрешили только одного технического сотрудника. Рига в ответ грозила выслать всю белорусскую дипмиссию. Сегодня о дипломатическом демарше объявила и Литва: МИД республики потребовал от двух сотрудников белорусского посольства покинуть страну в течение недели.