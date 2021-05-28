Белорусские власти объявили об уголовном деле против мэра Риги и главы МИД Латвии
Белорусская генеральная прокуратура объявила об уголовном деле против мэра Риги Матиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Их обвиняют в разжигании вражды по признаку национальной принадлежности из-за замены белорусского флага на чемпионате мира по хоккею. В заявлении ведомства сказано, что замена национального символа было «надругательством над государственной символикой» и «унизило национальное достоинство белорусов».
В понедельник Матиньш Стакис сообщил, что заменил красно-зеленый белорусский флаг на бело-красно-белый, который особенно активно использует оппозиция. По словам политика, стяг он получил из рук белорусских беженцев.
Стакис заявил, что инцидент за принудительной посадкой самолёта Ryanair и задержанием бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича, находившегося на борту, «уничтожил последние остатки легитимности» Александра Лукашенко. Красно-зелёный флаг, по мнению мэра Риги, символизирует «режим, который занимается государственным терроризмом». В свою очередь, подьём бело-красно-белого флага Стакис назвал символом солидарности с белорусским народом.
Вернуть белорусский государственный символ на место рядом с флагами других стран-участниц чемпионата просил директор Международной федерации хоккея Рене Фазель, в противном случае он попросил убрать все флаги. В ответ Стакис заявил, что предпочтёт удалить символику Федерации.
После этого инцидента Минск объявил персонами нон грата латвийского посла и весь персонал диппредставительства. Оставить разрешили только одного технического сотрудника. Рига в ответ грозила выслать всю белорусскую дипмиссию. Сегодня о дипломатическом демарше объявила и Литва: МИД республики потребовал от двух сотрудников белорусского посольства покинуть страну в течение недели.