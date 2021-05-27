СПЧ ООН расследует нарушения в Секторе Газа

Совет ООН по правам человека принял резолюцию с призывом расследовать нарушения в Секторе Газа и в Израиле, в том числе в Восточном Иерусалиме. Сообщается, что создаваемая для этого комиссия займётся как недавними событиями во время последнего обострения палестино-израильского конфликта, так и "систематическими нарушениями" прав человека.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека:

"Хотя Израиль принимал меры предосторожности, например в некоторых случаях заранее предупреждал об ударах, воздушная бомбардировка столь густо населённых районов привели к гибели и ранениям большого числа мирных жителей, равно как и к обширным разрушениям гражданской инфраструктуры".

По словам Мишель Бачелет, действия Израиля могут быть квалифицированы как военное преступление, поскольку нет свидетельств того, что разрушенные в Газе здания использовались для военных целей. В то же время глава СПЧ резко осудила и тактику Хамаса, размещавшего пусковые установки посреди жилых кварталов и направлявшего ракеты в сторону населённых пунктов Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию Совета "постыдным решением" и "издевательством над международным правом". На заседании Совета Безопасности ООН представители Израиля и Палестины обменялись жёсткими выпадами.