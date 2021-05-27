Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского "Реала"

Зинедин Зидан ушёл с поста главного тренера испанского "Реала". В пресс-службе мадридской команды сообщили, что такое решение француз принял сам, и назвали Зидана "одной из величайших легенд "Реала".

Зинедин Зидан дважды становился тренером "королевского клуба", в первый раз был назначен на эту должность в 2016 году. В тот период команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и дважды становилась чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба.

Второй "заход", с 2019 года, оказался менее успешным. В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси". "Королевский клуб" впервые за 11 лет не выиграл ни одного трофея.