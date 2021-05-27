Закрытая "Открытая Россия": организация объявила о самоликвидации

Неправительственная организация "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, членство всех участников аннулируется. Об этом объявил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Только что совет организации проголосовал за это решение. [...] Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования", — сообщил председатель "Открытки".

Привет, это Андрей Пивоваров. Сегодня мы закрываем «Открытку»: только что Совет организации принял соответствующее... Posted by Андрей Пивоваров on Thursday, May 27, 2021

Пивоваров пояснил, что сделано это во избежание уголовного преследования членов организации.

По словам председателя, Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ. "На любого человека, связанного с "Открыткой", можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей", - добавил он.

Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

Весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

В июле и сентябре 2020 года в московском офисе "Открытой России" были проведены обыски. Следственные действия были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

О "третьем деле" ЮКОСа стало известно в мае 2019-го. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что дело против принадлежавшей Михаилу Ходорковскому компании действительно расследуется. Политика и бывшего совладельца ЮКОСа, а также других неназванных фигурантов дела, подозревают в легализации 6 млрд долларов в период с 1995 по 2003 годы, сообщили информагентства со ссылкой на официальный канал Генпрокуратуры.