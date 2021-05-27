Переговоры по Донбассу хотят перенести из Минска

Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе из-за ситуации вокруг Беларуси, поэтому необходимо найти новое место для встреч Контактной группы. Об этом заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.