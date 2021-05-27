Швейцария - ЕС: провал переговоров

Европейский союз заявил, что выходя из переговоров о рамочном экономическом соглашении Швейцария "потеряла большие возможности". Соглашение было призвано заментиь существующие двусторонние договорённости, углубив тем самым интеграцию Швейцарии в Единый рынок ЕС - крупнейшего торгового партнёра федератичной республики. Эксперты отмечают, что отсутствие рамочного соглашения с ЕС грозит Швейцарии потерей ряда льгот по торговле с еврозоной.

Эрик Мамер, представитель Европейской комиссии:

"Нашему ныне действующему соглашению со Швейцарией почти 50 лет. Нашим пакетам отраслевых соглашений более 20 лет. И ясно, что европейское законодательство будет продолжать развиваться. Пока у нас нет рамочного соглашения, то соглашения развиваться не будут. Разрыв будет увеличиваться, а это означает потерю возможностей для швейцарских операторов в Европейском Союзе".

Швейцария объяснила выход из переговоров тем, что на протяжении нескльких лет "фундаментальные разногласия по ряду ключевых вопросов устранить не удалось", и "дальнейшие дискуссии стали бессмысленны". Одно из главных препятствий - нежелание Швейцарии следовать социально-иммиграционной политике ЕС:

Мейб Макмаон, Euronews:

"В последние нескольо лет краеугольные камни оставались всё те же: заработная плата, правила государственной помощи и, конечно же, проблемы иммиграции. Мы слышали, как министр иностранных дел Швейцарии сказал, что если бы они подписали это двустороннее соглашение, которое позволило бы гражданам ЕС свободно перемещаться по Швейцарии и пользоваться местным социальным обеспечением, это означало бы смену парадигмы в иммиграционной и миграционной политике страны, а это Швейцарию не устраивает ".

В Швейцарии проживает около 2 млн граждан Евросоюза. Еще сотни тысяч работают там ежедневно, приезжая из приграничных районов других стран. Швейцарские власти считают, что принцип свободного перемещения должен применяться только к работающим людям, а не к получателям социальных выплат.

По мнению аналитиков, отказ от рамочного соглашения может привести к экономическим ограничениям со стороны Брюсселя.