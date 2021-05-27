Социальный аспект аграрной реформы Евросоюза

Реформа Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза натолкнулась на разногласия по поводу справедливой оплаты труда и его условий. В последние дни Европейские комиссия, Совет и Парламент пытаются достичь соглашения и утвердить намеченные перемены. Но в спор вмешались профсоюзы, заявив, что из 10 млн человек, работающих в аграрном секторе, 4 млн находятся в "драматичной ситуации".

Активист кампании Sezonieri Соня Мело уже 7 лет помогает сезонным рабочим и мигрантам на австрийских фермах, где почти никогда не обеспечивается минимальная зарплата в 7 евро в час.

"Основной вид злоупотреблений на фермах — это недоплата. Обычно рабочие получают всего 4–4,5 евро в час, что гораздо ниже дозволенного минимума. Недоплата проявляется и в других отношениях владельца фермы с рабочими. Он может вычитать с них слишком много денег, например, за жилье и питание, или на компенсировать им сверхурочную работу".

Чтобы покончить с такой эксплуатацией, профсоюзы призывают власти ЕС использовать принцип "социальной обусловленности". Это означает, что предприятия, которые не соблюдают национальные требования при обращении с работниками, потеряют доступ к европейским фондам. Однако представитель Ассоциации фермеров Пекка Песонен предупреждает, что такая мера может сильно усложнить реформу:

«Мы полностью уважаем соответствующее законодательство и действующие правила. Но увязка общей сельскохозяйственной политики с трудовыми отношениями, особенно в том, что касается оплаты, будет весьма проблематичной. Дополнительное административное бремя ляжет на фермеров, которым угрожают крупные штрафы, да и на государства. Мы чувствуем, что всё это было бы чрезмерным».

Однако глава Европейской федерации селькохозяйственных профсоюзов Кристан Брагасон считает, что работодатели преувеличивают маштаб проблемы:

«Они говорят, что им свяжут руки новыми ограничениями, но речь идёт лишь о действующем регулировании. Единственная разница в том, что те, кто не будет следовать правилам, не будут получать государственные средства. Это единственное отличие от уже существующей системы».

Противники применения принципа социальной обусловленности по всему Евросоюзу указывают на то, что трудовые отношения находятся в компетенции национальных органов. А сторонники заступаются за тех, кто кормит Европу во время пандемии.