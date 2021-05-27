Не стало звезды итальянского балета Карлы Фраччи

Её называли "музой", "душой", "королевой" итальянского балета. На 85-м году жизни умерла Карла Фраччи - выдающаяся балерина, актриса театра и кино.

Будущая звезда родилась в Милане в 1936-ом. Обучалась в школе "Ла Скала" у русской балерины Веры Волковой. Едва поступив в труппу знаменитого театра, стала его ведущей солисткой.

"Жизель", "Сильфида", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта" - главные партии в этих постановках принесли Карле Фраччи мировое признание. Её партнёрами по сцене становились Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Владимир Васильев, Андрис Лиепа.

Как пишут итальянские СМИ, Фраччи в последнее время боролась с онкологией. Но продолжала танцевать и преподавать вплоть до своей кончины.