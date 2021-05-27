Ньирагонго: опасность нового извержения

Власти города Гомы на востоке Демократической Республики Конго распорядились об эвакуации части жителей из-за опасности нового извержения вулкана Ньирагонго. Это привело к массовому исходу десятков тысяч людей. За последние три дня местная сейсмическая служба зафиксировала здесь более 250 землетрясений. По данным учёных, уровень магмы повышается, и новое извержение может произойти в городской черте или под озером Киву, причём в любой момент.

– Срочно требуются средства для помощи пострадавшим, – говорит Борис Чеширков, представитель УВКБ ООН. – Агентство ООН по делам беженцев получило лишь 17% из 204,8 миллионов долларов, необходимых для нашей деятельности в стране. Последнее бедствие затронуло более двух миллионов человек, которым ещё раньше пришлось бросить свои дома из-за вспышки насилия в провинции Северное Киву. Только в этом году 450 тысяч человек стали там беженцами.

На прошлой неделе потоки лавы уничтожили более 500 домов, 5000 семей остались без крыши над головой. По меньшей мере 32 человека погибли. По данным ООН, из-за возникшей тогда паники пропали без вести более 170 детей, ещё 150 оказались разлучены со своими семьями.