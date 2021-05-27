Поверх барьеров: шедевр Данте Алигьери летит в космос

"Но собственных мне было мало крылий, и тут в мой разум грянул блеск с высот, неся свершенье всех его усилий" - финальные строфы "Божественной комедии" - как эпиграф космической миссии шедевра европейской литературы: произведение Данте отправится к звездам, в полет, осенью этого года.

Выход в свет нового (и необычного) издания знаменитой книги пройдет на борту международной космической станции в октябре текущего года.

Такова была идея Рафаэля Мартене, президента издательства Scripta Maneant: "Наш замысел - воплотить поверх существующих сегодня барьеров мятежный дух Данте Алигьери.

В "Божественной комедии" заключена вся сила сегодняшнего гуманизма, эта концепция человеческой личности - как в ее высоких, так и в низких проявлениях - по-прежнему актуальна".

Из пригородов Болоньи передает журналист Euronews Лука Паламара: "Для тех возможных гостей из космоса, что держат путь из одной системы планет в другую, и внезапно увидят маленький шарик голубого цвета, будет приготовлен подарок - новое издание литературного шедевра эпохи Ренессанса".

Текст будет не набран и отпечатан, а вырезан лазерным лучом на листе титана.

Буквы, из которых сложены прославленные терцины, смогут выдержать практически любые температуры и иные нагрузки.

Джанни Гранди, художник-иллюстратор: "Весь текст "Божественной комедии" будет набран шрифтом особого размера, при этом требуется учитывать законы перспективы - как в живописи, чтобы сохранить гармонию визуального восприятия".

Джорджио Арнароли, директор издательства Scripta Maneant: "И если б слово мысль мою вмещало, хоть перед тем, что взор увидел мой, мысль такова, что мало молвить: "Мало!".

Данте, написав это в эпоху треченто, предрёк все, что ожидало человечество в последующие 700 лет. И мы нашим поступком всего лишь возвращаем ему, пусть и частично, наш общий долг".

Любовь, что движет солнца и светила - книга вернется в тот юниверсум, который и подарил ей рождение.