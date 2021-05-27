Арест Протасевича: давление на Лукашенко растёт

Международное давление на Александра Лукашено растёт: белорусского лидера обвиняют в насильственной посадке европейского самолёта в аэропорту Минска с целью арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Правозащитная организация "Репортёры без границ" выразила опасения, что с задержанным обращаются жестоко, и он делает принудительные признания. Представители организации прибыли в Минск и из посолства Литвы заявили:

"Мы приехали сюда, потому что хотели выразить свою поддержку белорусским журналистам, потому что важно продолжить мобилизацию, выяснить, как конкретно можно будет поддерживать в будущем белорусских журналистов, которые сегодня находятся в катастрофической ситуации". (Кристоф Делуар, генеральный секретарь организации "Репортеры без границ")

Самолёт Ryanair, принудительно посаженный в Минске, вылетел из Афин. О реакции Европы на инцидент Euronews поговорил с Джорджем Папандреу, бывшим премьер-министром Греции и нынешним депутатом греческого парламента.

"Мы иногда недооценивали потенциал Европы, - сказал Папандреу. - _Когда мы работаем вместе, у нас больше возможностей, чем мы иногда думаем. Полагаю, что нам нужно по-настоящему жёстко отреагировать на действяи белорусских властей во главе с Лукашенко и сделать так, чтобы не только Роман Протасевич, но и все другие политические заключенные были освобождены". _

На фоне усилившихся репрессий экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала провести в субботу Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Правозащитники и активисты заявляют, что ситуация в стране достигла такого состояния, когда молчать больше нельзя.

Из своего дома в Польше родители Протасевича дали пресс-конференцию. Они заявили, что очень обеспокоены судьбой своего сына и в очередной раз обратились с призывом о помощи.

В среду в белорусском городе Шклове прошли похороны общественно-политического и экологического активиста 50-летнего Витольда Ашурка . В пятницу стало известно, что он скончался в местной исправительной колонии, где отбывал пятилетний срок за участие в акциях протеста и, как утверждалось, за нападение на сотрудника милиции. Правозащитные организации признали Ашурка политзаключенным.

По версии следственного комитета страны, заключённый упал и получил травмы в области лица, в результате которых умер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко столкнулся с беспрецедентным давлением у себя дома из-за месяцев протестов, вызванных его переизбранием на шестой срок в ходе голосования в августе 2020 года: оппозиция отказалась признавать результаты голосования, назвав их "сфальсифицированными". В ответ на протесты начались репресии, в ходе которых были арестованы более 35 тысяч человек, многие были избиты.