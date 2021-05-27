Приговор за теракты в Барселоне и Камбрильсе

Испанский суд приговорил к длительным тюремным срокам трёх обвиняемых в террористических актах в Барселоне и Камбрильсе в 2017 году.

Мохамед Хоули получил 53 года тюремного срока, а Дрисс Укабир 46 лет "за членство в террористической организации и хранение взрывчатых веществ". Обвинение в убийстве с них было снято, так как они не были непосрдественными исполнителями.

Что касается третьего обвиняемого, Саида Бен Язза, он был приговорен к 8 годам лишения свободы "за сотрудничество с террористической организацией".

Атаки 2017 года стали самым кровавым нападением джихадистов в Испании со времен теракта 11 марта 2004 года в Мадриде. Днём 17 августа злоумышленник на автофругоне въехал на Рамблу в центре Барселоны прямо в толпу. Водителю удалось скрыться, но позже он был обаружен и убит.

На слудующий день рано утром оставшиеся члены ячейки на другом автомобиле выехали на набережную Камбрильса. Вооруженные ножами и топором, они протаранили пост дорожной полиции, а затем с криками "Аллах акбар!" стали нападать на прохожих и были застрелены.

В результате нападений погибли 16 человек, 140 получили ранения. В ходе расследования выяснилось, что ячейка джихадистов также готовила нападения на Эйфелеву башню, базилику Саграда Фамилия и стадион Ноу Камп футбольного клуба "Барселона".