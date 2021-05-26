Британское правительство недооценило угрозу коронавируса и действовало в условиях пандемии совершенно неадекватно: так заявил некогда главный советник, а теперь главный критик правительства Бориса Джонсона, Доминик Каммингс. В среду он выступил перед парламентской комиссией, которая изучает шаги кабинета по вопросам защиты от коронавируса.

Доминик Каммингс, экс-советник Бориса Джонсона:

"Именно тогда, когда люди больше всего нуждались в нас, правительство не смогло помочь. Перед семьями тех, кто умер напрасно, я не могу выразить, насколько я сожалею об ошибках правительства и своих собственных. В феврале 20-го премьер-министр считал это просто страшилкой, говорил об этом как об очередном свином гриппе".

Каммингс формально не входил ни в какую партию, но в своё время его считали правой рукой Бориса Джонсона, называли "серым кардиналом" и "архитектором брексита" — причём задолго до того, как Джонсон возглавил правительство. Каммингс покинул кабинет в ноябре прошлого года, и с тех пор не устаёт критиковать премьер-министра.