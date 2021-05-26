"Железный занавес" - европейский веломаршрут года

Европейским веломаршрутом года названа трасса «Железный занавес», которая проходит через приграничные регионы Словакии, Австрии и Чехии. Там, где прежде была строго охраняемая граница, теперь колесят велосипедисты, любуясь лесами, виноградниками и древними замками. Награду присудило экспертное жюри из Нидерландов, которое высоко оценило велосипедную инфраструктуру и культурное разнообразие трассы. Местные жители считают награду вполне заслуженной:

– Трасса даёт прекрасную возможность познакомиться с разными культурами, к тому же здесь очень живописные места.

Веломаршрут «Железный занавес» проходит от Баренцева до Чёрного моря. Длина участка между австрийским городом Гмюндом и столицей Словакии Братиславой составляет около 400 км.

Закрытие границ в период пандемии стало напоминанием о прошлом, когда почти на полвека Европа была разделена на Восток и Запад. Сейчас здесь воссоздан участок разделительной линии.

– Взгляните на это заграждение. Колючки, заострённые края проволоки – это не только символ изоляции двух регионов, это также символ насильственного разделения, множества трагедий, боли, страданий, а порой и смерти.

Последним чехом, погибшим от выстрелов пограничников при попытке нелегального пересечения границы с Австрией, стал 33-летний Франтишек Фактор, ранее неоднократно судимый за мелкие кражи. Это произошло в 1984 году, за пять лет до падения «железного занавеса».

Чехия и Австрия сближаются сейчас все сильнее, о чём свидетельствует большое количество совместных проектов. Передаёт корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер:

– В начале осени на веломаршруте «Железный занавес» откроется первый в ЕС трансграничный медицинский центр. Здесь смогут лечиться жители обеих стран, имеющие страховку.