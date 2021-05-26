Суд обязал Shell сократить вредные выбросы

Суд первой инстанции в Гааге обязал нефтяного гиганта Royal Dutch Shell почти вдвое сократить вредные выбросы.

Вердикт, который экоактивисты назвали "историческим", был вынесен в среду. Он может стать прецедентом при рассмотрении аналогичных дел о загрязнении окружающей среды предприятиями энергетической промышленности по всему миру, отмечают аналитики.

Правда, решение суда имеет юридическую силу только в Нидерландах. И британо-голландская корпорация может его обжаловать.

Ларисса Алвин, председательствующий судья:

"Суд предписывает Royal Dutch Shell в рамках политики концерна Shell group, сократить объём выбросов углекислого газа к концу 2030 года на 45% относительно показателей 2019 года".

Коллективный иск с целью принудить компанию привести свою политику в соответствие с целями Парижского соглашения по климату подала три года назад группа из семи правозащитных и экологических организации, а также 1700 граждан Нидерландов.

Впервые в судебной практике от проигравшей стороны требуется не компенсация причинённого ущерба, а именно сокращение объёмов вредных выбросов.