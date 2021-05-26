Путин подписал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Президент России Владимир Путин подписал закон о разрыве налогового соглашения с Нидерландами. Договор будет действовать как минимум до конца года. Если Москва не успеет уведомить Амстердам о денонсации в течение месяца, соглашение будет разорвано только с начала 2023.

Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами после безуспешных попыток пересмотреть его условия. Министерство финансов предлагало увеличить прописанную в документе ставку налога на вывод средств с 5 до 15%, чтобы привести условиях договора в соответствие с поручением президента о введении единой налоговой ставки для дивидендов и процентов, которые уходят на зарубежные счета. Такие изменения были внесены с налоговые соглашения десятками стран. Амстердам настаивал на введении льгот для некоторых категорий голландских компаний, инвестирующих в российские проекты.

Разрыв налогового соглашения, как ожидается, ударит по целому ряду крупных российских компаний, которые зарегистрированы в Нидерландах. Речь идёт, в частности, о «Яндексе», «Связном», владельце сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» X5 Retail Group. В некоторых компаниях не исключили, что после денонсации будут вынуждены пойти на реструктуризацию. Об этом, как сообщал «Интерфакс», говорили, например, представители телекоммуникационного холдинга VEON. «Яндекс» также допускал серьёзные корпоративные изменения в случае пересмотра налоговых правил.