Три человека погибли при столкновении российского и японского судов в Охотском море

Три человека погибли при столкновении российского и японского рыболовецких судов в Охотском море.

В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска уточнили, что в результате аварии японское судно "Дай-хати Хокко-мару" водоизмещением 9,7 тонны перевернулось, люди оказались в воде. Инцидент произошел в 23 км от побережья острова Хоккайдо, на борту японского судна было пять человек. Все после происшествия доставлены на борт российского траулера "Амур", с которым произошло столкновение. Двое выживших рыбаков с японского судна, как и тела погибших были доставлены в порт города Момбецу на севере Японии.

Причиной столкновения мог стать сильный туман.

Российское судно "Амур" водоизмещением 662 тонны принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское".

Российское судно "Амур" AP/Kyodo News

По данным агентства Kyodo, один из выживших рыбаков с японского рыболовецкого судна утверждает, что оно не двигалось во время инцидента.