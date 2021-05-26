Подростки-нелегалы на улицах Сеуты

По улицам города Сеута - испанскому анклаву на северном побережье Африки - бродят десятки несовершеннолетних мигрантов. В ожидании подходящего момента, чтобы пересечь пролив и добраться до европейского континента, они играют в кошки-мышки с местными полицейскими. Те уже репатриировали шесть с половиной из восьми тысяч нелегалов, прибывших сюда из Марокко на прошлой неделе.

"По первому впечатлению, это было похоже на нашествие, вторжение. Теперь они слоняются по городу, не зная, чем заняться", - говорит местный таксист.

По другую сторону границы - обеспокоенные родственники. По испанским законам, взрослые нелегалы подлежат высылке, а дети - только по установлению местонахождения их родителей и при подтверждении то, что условия жизни семьи соответствуют требованиям.

Многие подростки попросту отказываются дать свои настоящие имена и сбегают из центров содержания мигрантов.

"Конечно, нам страшно. Мы стараемся найти место, где немноголюно. У нас есть совсем немного денег - их мы передали другу на хранение", - рассказывает мальчик.

"Надеюсь, полиция не приедет и не заберет нас обратно в центр. Там плохо, там ничего нет", - говорит ещё один.

"Я знаю, что моя мать ищет меня, она хочет, чтобы я вернулся в Марокко, но я не хочу возвращаться", - сказал нашему корреспонденту сбежавший подросток.

С наступлением темноты стражи порядка продолжают патрулирование города. А беглецы устраиваются на ночлег в парках и подворотнях надеясь, что их не отыщут, и что скоро они обретут новый дом - уже в Европе.