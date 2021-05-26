Сокровища острова Керос

Сокровища цивилизации бронзового века — на выставке в Афинах. В греческой столице показывают находки, сделанные за последние полтора десятка лет на острове Керос в Кикладском архипелаге на юге Эгейского моря.

Сейчас он необитаем, но когда-то он, по словам историков, был духовным, культурным, промышленным и торговым центром Кикладской цивилизации.

Внимание учёных остров привлёк ещё в 1960-х, но планомерные раскопки начались только сейчас.

Стефанос Керамидас, куратор выставки:

"4,5 тысячи лет назад жители всех Кикладских островов приплывали на Керос, чтобы принести подношения на этом месте, которое возникло где-то за 2800 лет до новой эры. Там нашли обломки разных предметов, мраморные фигурки. Явно там проводили определённые ритуалы. В Даскалио, на другой стороне острова, у нас тоже очень важные археологические находки — человеческое поселение".

Предполагается, что именно Керос был центром настоящей сети морских перевозок, одной из первых в человеческой истории. Там же был один из первых крупных центров обработки металлов, так что сделанные там открытия важны не только для Греции.

Анна Рокофилу, председатель Культурной организации Афин:

"Эта выставка имеет большое значение не только для нас, но и для всего мира. Керос оказывается очень важным этапом в истории мировой археологии. Наша цель — приблизить Киклады к Афинам. Помимо красот, мы хотим показать, что́ море и острова скрывают в себе".

Сейчас вокруг раскопок на Керосе организовано три крупных международных проекта: учёные говорят, что работа археологов полностью изменила понимание истории цивилизаций Эгейского моря.

Йоргос Митропулос, Euronews:

"Раскопки на острове Керос и островке Даскалио за последние 13 лет помогли обнаружить крупное поселение, множество сломанных артефактов и место ритуалов Кикладской цивилизации. Все надеются, что в ближайшие годы Керос раскроет ещё больше секретов".