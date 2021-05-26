Air France отменила рейс в Москву из-за Беларуси

Авиакомпания Air France в среду отменила полёт из Парижа в Москву в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Французский флагман (в составе объединения Air France/KLM) присоединился к европейским авиакомпаниям, которые решили больше не летать над Беларусью.

По словам представителей AF, российские власти не дали разрешения на вход в воздушное пространство России по новому полётному коридору в обход Беларуси.

Пассажиры прождали в салоне три часа, после чего рейс в итоге был перенесён на четверг. В Air France надеются к тому времени согласовать новый план полёта с Россией и подчёркивают, что об отмене полётов в Россию речь не идёт.