Госдума РФ запретила "экстремистам" избираться

Госдума России приняла в среду в третьем чтении закон о временном запрете избираться руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Ограничения касаются выборов всех уровней и распространяющийся также на причастных к деятельности таких организаций, причём и тех, кто оказывал им поддержку ещё до запрета.

В течение 5 лет с момента вынесения судом решения о запрете экстремистских и террористических организаций их основатели и лидеры не смогут претендовать на выборные должности, а рядовые члены и причастные - в течение 3 лет.

Причастными будут считаться лица, выражавшие поддержку таким организациям не только участвуя в их мероприятиях, но и высказываниями, в том числе онлайн. Законопроект внесла группа депутатов от "Единой России" в начале мая.

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы. Оппозиция назвала их законом против Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией. В начале апреля прокуратура потребовала признать этот фонд и штабы Навального экстремистскими организациями. 30 апреля Росфинмониторинг внёс их в перечень экстремистов и террористов до решения суда. Материалы дела засекретили из-за наличия в них гостайны.