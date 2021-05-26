Протасевич: между фейками и обвинением КГБ

Белорусский КГБ обвинил бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича в участии в боевых действиях на Востоке Украины. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель. По его словам, Протасевич воевал в составе добровольческого батальона «Азов» в качестве «боевика-наёмника» и замешан в военных преступлениях. «Это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича», — объяснил Тертель. До этого Александр Лукашенко заявлял, что задержанный журналист «убивал людей в братской Украине».

Между фейком и уголовным делом

Белорусское телевидение, а также некоторые онлайн-издания действительно распространяют материалы о предполагаемом участии Протасевича в боевых действиях в 2014 г. Эти публикации сопровождаются заявлениями об ультраправых взглядах журналиста и изображают его радикально настроенным боевиком.

Одним из первых об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий, приведя в качестве доказательства обложку журнала «Чёрное солнце» с фотографией молодого улыбающегося мужчины в форме батальона «Азов» с автоматом. Шарий, а вместе с ним и авторы других публикаций, утверждают, что это фотография Романа Протасевича. Блогер при этом ссылается на данные, как он выразился, «отдельных программ» по сопоставлению лиц. Эти выводы стали широко распространять в социальных сетях критики белорусской оппозиции.

Вместе с тем, как пишет The Insider, Шарий выдал за фотографию Протасевича изображение другого человека — бойца «Азова» Андрея Снитко. Он погиб в августе 2014 в боях за Иловайск, в 2016 ему посмертно присвоено звание «Героя Украины».

Издание в своей публикации ссылается на представителей батальона, а также на фотографии Андрея Снитко: они действительно схожи с изображением человека на упомянутой обложке «Чёрного солнца».

Ссылки на «отца»

Критики Протасевича приводят и другое свидетельство — вырезку из видеосюжета телеканала «Настоящее время» с неким участником демонстрации в Киеве. Из всего материала оставили одну лишь фразу: «уголовные дела заведены на сына ещё когда в 2014 году он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии». Авторы публикаций утверждают, что это отец Протасевича. Между тем, человек в кадре визуально и по голосу не похож на Дмитрия Протасевича, который в последнее время дал серию интервью. Никаких указаний на время и обстоятельства съёмки не приведены, нет и ссылки на репортаж, из которого вырезали эту фразу.

Сам Дмитрий Протасевич в интервью «Еврорадио» говорил, что ничего не знает о связях своего сына с вооружёнными формированиями. Даже если Роман Протасевич и был в Донбассе, — настаивает он, — то только в качестве журналиста-фрилансера, причём со стороны украинских сил, государства, которое «вело и ведёт законную деятельность» в Донбассе. Отец сооснователя Nexta уверен, что таким образом его пытаются очернить, поставив знак равенства между журналистом и террористом.

После заявлений Лукашенко и КГБ стали появляться фотографии, якобы, с мобильного телефона Протасевича. На них позирует молодой мужчина в военной форме с бронежилетом и автоматом. Авторы публикаций настаивают, что это и есть сооснователь портала Nexta. Сходство человека на снимках с Протасевичем вызывает вопросы, история о происхождении фотографий не подтверждена.

Азовский след

Роман Протасевич неоднократно сталкивался с обвинениями в причастности к батальону «Азов». Сооснователь Nexta подтверждал, что приезжал в Киев на акции Евромайдана и даже получил серьёзную травму во время очередного противостояния силовиков с демонстрантами. Тогда же, по его словам, он познакомился с будущими командирами «Азова». Эти связи позволили Протасевичу поехать в зону боевых действий вместе с батальоном. Впрочем, сам он настаивал, что работал исключительно как военный корреспондент, и отвергал обвинения в участии в боевых действиях.

Основатель «Азова» Андрей Белецкий после задержания Протасевича написал в своём телеграм-канале, что белорус находился в распоряжении батальона и выступал на стороне Киева. При этом, по словам Белецкого, журналист людей не убивал и не воевал:

«Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

Противники Киева обвиняют батальон «Азов» в совершении военных преступлений на Востоке Украины, а многих его бойцов называют неонацистами и боевиками радикальных националистических группировок.

В России известны уголовные дела об участии в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов». Обвиняемые осуждены по статье о наёмничестве и приговорены к реальным тюремным срокам.

Осенью 2014 батальон «Азов» вошёл в состав Национальной гвардии как отдельный отряд специального назначения и с тех пор остаётся частью регулярных формирований МВД Украины.