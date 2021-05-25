Аун Сан Су Чжи лично появилась в суде впервые после ареста

На фоне заявлений ООН о том , что ситуация в Мьянме может привести к гражданской войне, смещенная с поста государственного советника Аун Сан Су Чжи лично появилась на судебном слушании, это произошло впервые после прихода к власти военных. Все предыдущие заседания суда проходили по видеосвязи, некоторые из которых пришлось перенести из-за проблем с интернетом, так как военные глушили сигнал во время акций протеста.

Аун Сан Су Чжи предъявлен ряд обвинений, а по статье о нарушении закона о неразглашении государственной тайны ей грозит 14 лет тюрьмы. С момента задержания она впервые лично встретилась со своими адвокатами.

"Нам разрешили провести вместе только тридцать минут, поэтому на обсуждение каждого обвинения у нас было по пять минут. Она также сказала, что ничего не знала о своем местонахождении", — сообщил Кхин Маунг Зау, адвокат Аун Сан Су Чжи.

По словам адвокатов, Аун Сан Су Чжи отказывают в доступе к информации о происходящем в стране. Между тем в ООН заявляют о готовности предоставить посреднические услуги , так как двусторонние контакты с военными, захватившими власть в Мьянме, могут быть полезны для урегулирования ситуации.

1 февраля военные ввели режим чрезвычайного положения и сместили руководство страны, утверждая, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы. С начала переворота в ходе мирных акций протеста более 800 человек были убиты, около пяти с половиной тысяч задержаны.