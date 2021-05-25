Назначена встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Личная встреча президентов России и США состоится 16-го июня в Женеве. Об этом сообщили в Кремле и Белом доме. Детали саммита ещё предстоит обсудить — будут ли это переговоры с глазу на глаз и сколько они продлятся. В Москве и Вашингтоне очень обтекаемо говорят о повестке встречи, упоминая лишь общие "вопросы двусторонних отношений и глобальные проблемы".

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

"Цель и задача такой встречи — установить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но это не значит, что мы уступим в вопросах, по которым у нас есть опасения как вы могли заменить за прошедшие недели, мы с одной стороны отправили приглашение на встречу, но в то же время мы вводили санкции за те действия, которые мы считаем неприемлемыми".

Договорённость о саммите была достигнута 19 мая на полях Арктического совета в Исландии — там встретились главы внешнеполитических ведомств, Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Уже в понедельник в самой Женеве вопросы безопасности будущей встречи обсудили секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и советник Байдена по нацбзопасности Джейк Салливан.

Это будет первая личная встреча двух лидеров в их нынешнем статусе. 10 лет назад, когда Байден занимал пост вице-президента, он прилетал в Москву, где встречался с Путиным, который тогда был премьер-министром.