Проект Gulagu.net прекращает деятельность в России

Правозащитный проект Gulagu.net прекращает работу на территории России из-за риска для жизни и свободы его сотрудников и переезжает в одну из стран Европы. Об этом сообщил создатель проекта Владимир Осечкин.

"Тяжёлое и сложное" решение было принято после инцидента с самолетом Ryanair и последующим задержанем в Минске бывшего главреда белорусского оппозиционного канала НЕХТА Романа Протасевича.

"Сегодня 24 мая мы принимаем тяжёлое и сложное для нас решение приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов Gulagu.net, который эффективно и открыто действовал на протяжении более 9 лет. [...] почти все наши координаторы пережили по несколько обысков и задержаний, но теперь, когда мы видим масштабы произвола и де-факто "государственного терроризма", нет никаких иллюзий и мы просто не имеем права продолжать работать в привычном формате и рисковать жизнями наших коллег в России", — написал Осечкин.

Проект продолжит работать из европейской страны, "в удалённых от границ с Россией местах более чем на 3,000 км", а также начнет скрывать имена координаторов.

"... мы приняли это сложное решение, которое защитит наших коллег, их жизни и свободы. Мы не имеем права так больше рисковать. Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удалённые от границ с Россией места более чем на 3,000 км. Мы пересмотрели Протокол безопасности и принимаем усиленные меры для защиты наших координаторов, которые продолжат проводить независимые расследования по фактам пыток и коррупции вне досягаемости для оперативников ФСБ, ФСИН, МВД и КГБ", — пояснил создатель проекта Gulagu.net.

Сам Осечкин покинул Россию еще в 2015 году после того, как у него и еще одного активиста проекта Дениса Солдатова были проведены обыски по делу о мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году правозащитники пообещали дочери мужчины, находящегося под следствием, помочь по его уголовному делу в обмен на один миллион рублей.

В 2019 году основателя Gulagu.net заочно арестовали уже по другому делу. Как утверждалось, Осечкин продавал родственникам заключенных страховые полисы, которые обеспечивали более безопасное пребывание в колонии.