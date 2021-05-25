В Бразилии задержан один из самых разыскиваемых мафиози

Рокко Морабито - член калабрийской мафии "Ндрангета", разыскиваемый после побега из уругвайской тюрьмы в июне 2019 года, задержан в понедельник в Бразилии.

55-летний Морабито обвиняется в торговле наркотиками в международном масштабе. Он находился в розыске с 1994 года и входил в список 10 наиболее разыскиваемых преступников Италии, уступая лишь Маттео Мессине Денаро, который считается главой сицилийской "Коза ностры".

Как подчёркивают бразильские СМИ, Морабито был арестован в ходе совместной операции итальянских правоохранительных органов, ФБР и Минюста США. Среди прочего он контролировал поставки кокаина в Ломбардию, так в начале 90-х попытался провезти в Италию из Бразилии две 600-килограммовые партии кокаина. В 1995 году, по обвинению в незаконной торговле наркотиками, Морабито был заочно приговорен к 28 годам лишения свободы, позднее срок увеличили до 30 лет.